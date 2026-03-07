США перебросят на Ближний Восток третий авианосец для защиты союзников

Для усиления авиационной группировки в регионе и защиты союзников Белый дом начал готовиться к переброске третьего ударного авианосца USS George H.W. Bush. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника». .

С помощью корабля американское руководство надеется завершить первый этап операции «Эпическая ярость» и доломать остатки иранской военной машины.

«Сейчас эти задачи выполняет только палубная авиация „Линкольна“, авиагруппа „Форда“ пока не действует в полную силу. Третья АУГ в регионе позволит усилить удары», — уточнил канал.

Также авианосец нужен Штатам для защиты союзников на фоне возможного дефицита противоракета Patriot и THAAD.Корабль USS George H.W. Bush принесет с собой на Ближний Восток дополнительные эсминцы с системой Aegis, которые усилят общий «зонтик» баз в Бахрейне, ОАЭ и Катаре.

Ранее журнал Foreign Policy обратил внимание на то, что страны Персидского залива разочаровались в США. Они осознали, что американцы вряд ли имеют возможность и желание их защитить.