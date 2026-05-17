США перебросили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса

Соединенные Штаты в рамках ротации своих военных отправили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши ( BBN ) Бартош Гродецкий.

«Текущее изменение количественного состояния (американских войск в Польше — прим. ред.) связано с продолжающейся ротацией сил США в нашей части Европы. Ротацию проводит Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа, штат Техас», — отметил Гродецкий.

По его словам, из Техаса в Польшу уже перебросили более 20% от запланированного количества военных, а также около 70% техники. В Польше американские военные выполняют свои задачи в рамках передового присутствия НАТО и операции Atlantic Resolve. Всего в Польше присутствуют около 10 тысяч солдат и служащих армии США.

В начале мая стало известно, что США планируют вывести из Германии около пяти тысяч военных. Пентагон намерен осуществить ротацию в течение полугода-года.