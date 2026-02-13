США отправят на Ближний Восток третий авианосец

Соединенные Штаты приняли решение перебросить на Ближний Восток еще один авианосец — Gerald R. Ford. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Корабль вместе с группой сопровождения сейчас дислоцируется в Карибском море. В воды Латинской Америки он вошел в ноябре прошлого года, на борту находились около четырех тысяч военных и десятки единиц тактической авиации. Ожидается, что авианосец вернется в порт приписки не раньше конца апреля — начала мая.

Ранее США уже направили в Персидский залив авианосец Abraham Lincoln, но в начале февраля отвели его подальше от берега. По словам The Wall Street Journal, еще один корабль — George HW Bush — получил приказ готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, он находится у берегов Вирджинии.

Ранее МИД Ирана предупредил, что страна готова ответно атаковать базы США в Персидском заливе в случае нападения.