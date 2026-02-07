МИД Ирана предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе

Иран в случае атаки со стороны США нанесет удары по американским военным базам в регионе Персидского залива. Об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», — сказал он.

Аракчи подчеркнул, что речь идет не о нападении на соседние государства, а исключительно о американских базах, где размещены военные США.

Накануне центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln совершила переход в Аравийском море. Соединение прошло маршрут в сопровождении судов снабжения и катеров береговой охраны, над кораблями пролетели военные самолеты.