США отправили в Польшу военный транспортник с неизвестным грузом

В Жешув прилетел американский военный самолет Super Galaxy с неизвестным грузом

США отправили на авиабазу в городе Жешув в Польше сверхтяжелый военно-транспортный самолет Lockheed C-5M Super Galaxy с неизвестным грузом на борту. Данные появились в сервисе Flightradar24 .

Жешув часто используют для поставок вооружений со стороны Соединенных Штатов и Европы. После этого оно наземным путем поступает на территорию Украины.

C-5M Galaxy — один из самых крупных военных самолетов в мире, служащий стратегическим перевозчиком ВВС США для перемещений крупногабаритных грузов между континентами.

В ноябре Соединенные Штаты прекратили финансировать украинский конфликт, выбрав коммерческие поставки оружия через структуры НАТО. Украина больше не получает американское вооружение на безвозмездной основе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку ракет для систем противовоздушной обороны. Он упоминал договоренность о скорых поставках этих зенитных средств.