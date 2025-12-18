Зеленский пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО

У многих подразделений ВСУ нет ракет для систем ПВО, поэтому Украина нуждается в финансовой помощи для пополнения вооружения. Об этом на брифинге заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляцию вели на YouTube-канале его офиса.

«Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть системы ПВО на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня говорил с партнерами, что мы можем дискутировать долго, но каждый день что-то прилетает», — сказал он.

Зеленский добавил, что с некоторыми союзниками также обсуждалось предоставление лицензий на производство или скорые поставки уже существующих боеприпасов.

В ноябре власти США прекратили финансировать украинский конфликт, выбрав коммерческие поставки вооружений через структуры НАТО. Украина больше не получает оружие на безвозмездной основе.