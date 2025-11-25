США перешли на продажи оружия НАТО вместо финансирования Украины

Администрация президента США Дональда Трампа полностью прекратила финансирование украинского конфликта, перейдя на коммерческие поставки вооружений через структуры НАТО. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

Она подтвердила, что Вашингтон теперь продает оружие альянсу, а не предоставляет его безвозмездно. Такая практика соответствует предвыборным обещаниям Трампа об отказе от прямой финансовой поддержки Украины.

«Президент Трамп прекратил финансирование этого конфликта, но Соединенные Штаты все еще продают большое количество оружия НАТО», — уточнила Левитт.

Отдельно представитель Белого дома прокомментировала вопрос о возможных переговорах лидеров. По ее словам, встреча Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не планируется.

«На данный момент планов нет. Но, как вы знаете, в скором времени все может измениться», — добавила Левитт.

Кроме того, окружение президента Зеленского рекомендовало ему воздержаться от поездки в Вашингтон для встречи с Трампом. Советники убеждены, что визит может обернуться политическими рисками