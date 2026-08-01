США откажутся от руководства координационной группой по помощи Украине в НАТО

США планируют отказаться от руководства командованием НАТО в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Руководство передадут другой стране — участнице альянса. Процесс займет до года, но взаимодействие с Киевом продолжится. Издание отмечает, что этот шаг станет признаком сокращения участия США в работе с европейскими союзниками.

В Киеве опасаются, что смена руководства замедлит поставки оружия. В украинских властях подчеркнули, что ни одна страна не сможет полностью заменить американские спутниковые разведданные и логистику тяжелой военно-транспортной авиации.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что президентам России и Украины придется пойти на уступки и согласовать взаимоприемлемые условия, чтобы урегулировать конфликт.