США могут полностью отказать Украине в помощи либо продолжить продажу оружия через НАТО. Евросоюз начал готовиться к любому из двух сценариев, сообщило агентство Bloomberg .

Белый дом представил обновленную 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В нем США заявили, что европейские чиновники имеют нереалистичные ожидания в отношении конфликта. Это стало сигналом Европе о том, то американцы могут выйти из проукраинской кампании.

«Сохраняется риск того, что США отстранятся от решения этой проблемы и переложат ее решение на европейцев. <…> Без участия США Европе придется решить, может ли она позволить себе продолжать военную и финансовую поддержку Украины», — сказал бывший военный атташе Великобритании в России и Украине Джон Форман.

Евросоюз начал обдумывать разные варианты развития событий. Западноеропейский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что рассматриваются два сценария. В самом худшем США ослабят давление на Россию, заблокируют использование американского оружия Украиной и прекратят обмен разведданными, в более мягком — переложат ответственность за конфликт на Европу, но продолжат продавать НАТО оружие для Украины и сотрудничать с разведкой.

Украине выгодно затягивать переговорный процесс с Россией при посредничестве США, заявил ранее депутат Верховной рады Роман Костенко. RT сообщил, что он также призвал усилить мобилизацию, чтобы покрыть потребности армии и усилить позиции.