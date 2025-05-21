Politico: США выступают против пункта о поддержке Украины в декларации G7

Власти США выступили против поддержки Украины как обязательного пункта в заявлении G7 по итогам рабочей встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки» в Канаде. Об этом со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о ходе переговорного процесса, сообщило издание Politico .

«США против включения дальнейшей поддержки Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», — рассказал источник издания.

Кроме того, Соединенные Штаты отказались называть незаконной специальную военную операцию на Украине в документе G7.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что своими неверными решениями и плохим руководством он разрушил государство.

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа решила лишить временного правового статуса беженцев более 200 тысяч прибывших в страну после 2022 года украинцев.