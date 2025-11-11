Из-за шатдауна США вновь приостановили поставки вооружений на Украину. Экспорт прекратили в самый критический для ВСУ момент, сообщила чешская газета Seznam zprávy .

Она напомнила, что украинская армия находится в тяжелой ситуации, поэтому пауза в поставках стала для республики ударом ниже пояса.

Из-за шатдауна в Европу не отправили боеприпасы и оружие на сумму пять миллиардов долларов. Украина не получила в том числе ракеты класса "воздух — воздух" AMRAAM, системы противоракетной обороны Aegis и снаряды HIMARS.

Издание добавило, что Германия, несмотря на свои обещания, до сих пор не передала ВСУ ракеты Taurus. Seznam zprávy не исключило, что на фоне прекращения поставок Украина потеряет Красноармейск.

Ранее главком ВСУ предупредил о готовящемся российском военном маневре для взятия под контроль территории Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что ВС России окружают Красноармейск и сосредоточили на этом направлении порядка 150 тысяч солдат.