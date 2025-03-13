США определились с посредником в переговорах с Россией

США определились с кандидатурой посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф, прилетевший сегодня в Москву. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» помощник президента России Юрий Ушаков.
Накануне визита официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что цель Уиткоффа — убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня, которое выработали США и Украина на переговорах в Саудовской Аравии. С кем именно спецпосланник Дональда Трампа будет вести переговоры, пока неизвестно.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве готовятся контакты на официальном уровне с американскими переговорщиками, однако отказался сообщать какие-либо детали.
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