Некоторые государства стали торговать между собой в национальных валютах, отказываясь от доллара. И тем самым они отправляют США в изоляцию, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X .

«Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай — это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!» — написал он.

Ранее в Центробанке сообщили, что впервые с мая 2023 года курс доллара опустился ниже 78 рублей. По словам аналитиков, причина в высоком дефиците бюджета США, стремительном росте государственного долга и непредсказуемой тарифной политики Белого дома.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил на саммите БРИКС о подрыве доверия к американской валюте как к надежному платежному средству. Неконтролируемый рост госдолга США увеличивает долговое бремя не только развивающихся стран, но и развитых.