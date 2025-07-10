Курс доллара упал до двухлетнего минимума

ЦБ: курс доллара впервые за 2 года упал ниже 78 рублей

Впервые с 13 мая 2023 года курс доллара опустился ниже 78 рублей. Такие данные на 11 июля опубликовала пресс-служба Центробанка.

Регулятор установил курс американской валюты без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу на уровне 77,9029 рубля, евро — 91,4992 рубля, юаня — 10,8185 рубля.

В предыдущий день официальный курс доллара США составлял 78,1727 рубля, евро — 91,4175 рубля, юаня — 10,8494 рубля.

За первые полгода рубль по отношению к доллару вырос на 44,7%. При комфортном для бюджета уровне в 95 рублей за доллар он остановился на 78-79 рублях.

Опрошенные «Известиями» аналитики допустили, что из-за высокого дефицита бюджета США, стремительного роста госдолга и непредсказуемой тарифной политики Белого дома курс американской валюты ограничится 80–85 рублями, а при отсутствии внешних шоков упадет еще ниже.