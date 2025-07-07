На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» отметили бесконтрольный рост государственного долга США и утрату доверия к доллару. Об этом сообщил в своем выступлении глава МИД России Сергей Лавров, написал ТАСС .

По его словам, пандемия коронавируса не только обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, но и ускорила ее фрагментацию. Ситуация усугубилась из-за незаконных односторонних санкций, когда доллар США использовали в качестве оружия для «наказания».

«Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что и неконтролируемый рост госдолга США привел к стремительному «нарастанию долгового бремени». Количество государств с высоким уровнем задолженности увеличилось с 22 до 59, начиная с 2011 года. Сложилась ситуация, когда развивающиеся страны больше тратят на обслуживание долга, чем на собственное развитие.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах», — подчеркнул министр.

Госдолг США уже достиг 37 триллионов долларов, причем продолжает расти.

Ранее предприниматель Илон Маск предрек банкротство США из-за нынешней финансовой политики страны, в том числе из-за растущего госдолга.