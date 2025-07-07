«Доверие к доллару подорвано». Лавров — о ситуации с госдолгом США
Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля
На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» отметили бесконтрольный рост государственного долга США и утрату доверия к доллару. Об этом сообщил в своем выступлении глава МИД России Сергей Лавров, написал ТАСС.
По его словам, пандемия коронавируса не только обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, но и ускорила ее фрагментацию. Ситуация усугубилась из-за незаконных односторонних санкций, когда доллар США использовали в качестве оружия для «наказания».
«Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — подчеркнул дипломат.
Лавров отметил, что и неконтролируемый рост госдолга США привел к стремительному «нарастанию долгового бремени». Количество государств с высоким уровнем задолженности увеличилось с 22 до 59, начиная с 2011 года. Сложилась ситуация, когда развивающиеся страны больше тратят на обслуживание долга, чем на собственное развитие.
«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах», — подчеркнул министр.
Госдолг США уже достиг 37 триллионов долларов, причем продолжает расти.
Ранее предприниматель Илон Маск предрек банкротство США из-за нынешней финансовой политики страны, в том числе из-за растущего госдолга.