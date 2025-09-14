В США окрестили Россию империей дронов

Россия начала наращивать производство дронов с началом СВО, российские беспилотники стали более совершенными в технологическом плане. Об этом написала американская газета The New York Times .

Атаки беспилотников по территории Украины усилились с сентября прошлого года, отметили авторы материала. За месяц Вооруженные силы России направили на Украину около 1000 дронов. За 2025 год Россия атаковала соседнюю страну 34 тысячами беспилотников, и это почти в девять раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По данным издания, Россия нарастила выпуск дронов-камикадзе, которые собираются в основном на двух предприятиях. Также увеличился выпуск небольших тактических беспилотников, используемых на передовой.

«Резкий рост поставок из России в сочетании с новыми технологиями и тактическими приемами стал колоссальным вызовом для Украины, которая в начале войны имела преимущество в использовании беспилотников, но Москва свела его на нет», — сообщило издание.

Накануне российские операторы FPV-дронов нанесли удар по живой силе ВСУ и беспилотникам гексакоптерного типа на Краматорско-Дружковском направлении.