Соединенные Штаты уничтожили Украину желанием воевать с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой Крисом Куомо. Интервью опубликовали в соцсети X.

«Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией», — заявил Карлсон.

По словам журналиста, такой подход властей страны не отвечает интересам нации. Карлсон напомнил, что из-за конфликта Украина потеряла более миллиона человек. Также США выделили 100 миллиардов долларов на военную помощь ВСУ «будучи банкротом».

Кроме того, Такер Карлсон отметил, что в Соединенных Штатах есть люди, испытывающие «глубокую, эмоциональную ненависть к России».

Ранее Карлсон заявил, что бывшая администрация США вынашивала планы по убийству президента Владимира Путина на фоне продвижения «настоящей войны». Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого отметил, что подготовку покушения на российского лидера можно считать прямым путем к началу ядерной войны.