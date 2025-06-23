США обвинили в ударе по режиму ядерного нераспространения

США, ударив по объектам в Иране, де-факто нарушили режим ядерного нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
«Дальше это вопрос международного сообщества», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что удары по Фордо, Исфахану и Натанзу полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, как и говорил ранее президент Дональд Трамп. Она назвала операцию американской армии «оглушительным успехом».
При этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что официально страна не ведет войну с Ираном и борется только с его ядерной программой.
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