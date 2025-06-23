США обвинили в ударе по режиму ядерного нераспространения

США, ударив по объектам в Иране, де-факто нарушили режим ядерного нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Дальше это вопрос международного сообщества», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что удары по Фордо, Исфахану и Натанзу полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, как и говорил ранее президент Дональд Трамп. Она назвала операцию американской армии «оглушительным успехом».

При этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что официально страна не ведет войну с Ираном и борется только с его ядерной программой.