США обвинили в капитуляции перед Россией

WSJ: в ООН посчитали резолюцию США по Украине капитуляцией перед Россией

США капитулируют перед Россией, предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

«Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией», — написали авторы материала.

Документ состоит из трех абзацев и отличается более мягкими формулировками по сравнению с предыдущими подобными резолюциями. Новая резолюция США выражает скорбь по поводу гибели людей в результате конфликта, а также содержит призыв к его урегулированию.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом представит ГА ООН «историческую» резолюцию по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что ее должны поддержать все члены ООН. Документ призывает членов организации к поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров.

При этом США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за военную операцию.