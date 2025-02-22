США 24 февраля представят ГА ООН резолюцию по урегулированию на Украине

Белый дом представит ГА ООН «историческую» резолюцию по урегулированию украинского кризиса. Это произойдет 24 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине.

«В понедельник <… > США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН», — написал дипломат.

Пресс-служба Госдепа подтвердила в пресс-релизе, что документ призывает ООН к поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров

«Мы твердо убеждены, что сейчас наступил момент, когда необходимо взять на себя обязательства по прекращению конфликта», — отметили в заявлении Госдепартамента.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков анонсировал проведение новой встречи глав профильных департаментов России и США. Переговоры планируют провести в ближайшие две недели. Дипломаты обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях.