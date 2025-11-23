США обвинили украинцев в сливе журналистам негативных деталей мирного плана

На переговорах в Женеве американская делегация обвинила украинских представителей в сливе негативной информации о мирном плане по Украине журналистам из США. Об этом корреспондент портала Axios Барак Равид написал в соцсети Х со ссылкой на источники.

«В ходе встречи американская сторона обвинила украинцев в сливе негативной информации о плане в американскую прессу», — рассказал он подписчикам.

Равид пояснил, что первый этап обсуждений между делегациями США и Украины продлился несколько часов и оказался довольно напряженным. Украинские представители якобы решили разрядить атмосферу и согласились опубликовать позитивное заявление одного из своих делегатов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Швейцарии по корректировке мирного плана самыми значимыми и продуктивными за все время, добавив, что Россия является важной частью уравнения по урегулированию конфликта на Украине.