Рубио заявил, что мирный план по Украине потребует одобрения Трампа

Продолжающиеся в Швейцарии переговоры по изменению мирного плана США оказались самыми продуктивными и значимыми за все время. Об этом заявил Госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что изначальный документ претерпел некоторые изменения и впереди еще достаточно много работы.

«У нас есть очень хороший итог, который у создан на основе вклада всех заинтересованных сторон. Мы проработали некоторые из этих вопросов шаг за шагом и добились значительного прогресса», — привел заявление Рубио телеканал Sky News.

Глава Госдепартамента добавил, что сейчас команды разделились и разошлись по отдельным помещениям, чтобы поработать над другими предложениями, чтобы еще больше сблизить позиции. Итоговую версию представят на рассмотрение президенту США Дональду Трампу для утверждения.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что первая сессия переговоров с делегацией США завершилась.

«Мы провели очень продуктивную первую встречу, достигли очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и длительному миру», — заявил он.

Ермак поблагодарил американских чиновников и лично Трампа за приверженность делу мира. Он подчеркнул, что вторая встреча пройдет сегодня, к ней присоединяться представители Евросоюза.

«Окончательные решения примут наши президенты», — подытожил Ермак.

Переговоры с корректировкой плана урегулирования конфликта на Украине проходят в Швейцарии. Обнародуют ли итоговую версию документа по итогам встречи, неизвестно.

Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Украины Рустем Умеров заявил, что в документ включили ключевые вопросы, которые интересовали членов его делегации.