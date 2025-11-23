«Часть уравнения». Рубио высказался о роли России в переговорах по Украине

Рубио назвал Россию очевидной частью уравнения в мирном плане США по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил важность работы с Россией при урегулировании украинского конфликта, назвав ее частью этого уравнения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рубио отметил, что на переговорах в Женеве по корректировке мирного плана США по Украине был достигнут неплохой прогресс и документ претерпел изменения, но работа над ним еще не закончена.

По его словам, в конечном итоге план должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«И, очевидно, есть еще и российская сторона уравнения», — добавил он.

Ранее американская газета Financial Times назвал план Трампа «живым документом» из-за его неопределенности и изменчивости. Вашингтон планирует рассмотреть замечания и украинцев, и европейцев.