США обвинили RT в желании «выигрывать выборы» в странах Европы

Госдеп: RT хотел повлиять на выборы в Аргентине, Германии и Франции

Телеканал RT обвиняется в желании «выигрывать выборы» в Германии и Франции и «подстрекательстве толпы». Об этом на брифинге заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы видим доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают, то манипулировать толпой для возможности свержения», — сказал он.

По словам Рубина, сотрудники Госдепа якобы нашли такие доказательства в ходе поездок в Аргентину, Германию, Францию и Молдавию. При этом подтверждающие данные обвинения факты представитель Госдепа не привел.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент планирует предъявить RT обвинения в связях с российской разведкой. Кроме того, для стран подготовили «информацию о рисках, связанных с деятельностью телеканала».

В ответ на новые санкции против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель МИД Мария Захарова предложила ввести в США новую профессию — специалист по введенным против РФ санкциям.