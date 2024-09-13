Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой

Госдеп США вскоре предъявит RT обвинения в связях с российской разведкой. Об этом телеканал CNN сообщил анонимный чиновник в администрации президента Джо Байдена.

«Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что „RT полностью интегрировали в операции российской разведки по всему миру“», — отметили в материале.

По данным телеканала, сотрудники Госдепа начнут дипломатическую кампанию, в ходе которой предоставят странам «информацию о рисках, связанных с деятельностью RT».

В пресс-службе RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вели вещание «из штаб-квартиры КГБ». Кроме того, у телеканала «заканчивается попкорн, чтобы смотреть на то, что еще придумают в США.

В начале сентября американские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись и редактора медиагруппы Маргариты Симоньян.