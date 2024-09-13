«И снова седая ночь». Захарова высмеяла новые санкции США против RT

Захарова: в США должен появиться специалист по санкциям против России

Минфин США объявил новые санкции против российских СМИ, в частности, медиагруппы «Россия сегодня» и журналиста Дмитрия Киселева. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила ввести в США новую профессию.

«Думаю, в Соединенных Штатах должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям», — написала она.

По словам дипломата, американский Минфин должен тщательнее следить за тем, чтобы «санкции не повторялись». Захарова указала на то, что телеканал RT во второй раз подпал под ограничения.

«„И снова седая ночь“, как говорится», — резюмировала иронично представитель МИД.

До этого появилась информация, что Госдеп США вскоре предъявит RT обвинения в связях с российской разведкой. Кроме того, прозвучало обещание предоставить странам «информацию о рисках, связанных с деятельностью телеканала».

В первых числах сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», RT и Sputnik.