США обвинили Иран в попытке убить Трампа

Минюст США заявил об участии КСИР Ирана в подготовке покушения на Трампа

Корпус стражей исламской революции Ирана участвовал в подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-служба Минюста США.

Ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, который был одним из руководителей сети сообщников, занимавшихся ликвидацией «неугодных иранским властям людей».

«Объявленные сегодня обвинения разоблачают продолжающиеся наглые попытки Ирана напасть на граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа», — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, КСИР Ирана «сговорился с преступниками», чтобы расправляться с американцами на территории Соединенных Штатов.

Кандидат в президенты Дональд Трамп победил на выборах в США. В период предвыборной кампании сообщалось о покушениях на политика. Одно из них произошло в Пенсильвании, писали «Известия». Стрелок ранил Трампа в ухо.