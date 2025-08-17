WSJ: саммит на Аляске показал два сценария завершения кризиса на Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске поставила Украину перед сложным выбором завершения конфликта, в котором главным стал не вопрос утраченных территорий, а сохранение суверенитета. Об этом написали авторы газеты The Wall Street Journal .

Самым выгодным для Украины вариантом журналисты сочли «корейский вариант» с признанием утраты территорий и гарантиями безопасности для стальных регионов со стороны стран-союзников. Это позволит стране сохранить суверенитет.

Авторы утверждают, что власти страны и Евросоюз готовы к такому шагу, но без официальных признаний на международном уровне.

Второй вариант равносилен капитуляции и включает потерю все новых областей с переходом Украины под полный контроль России.

Путин на встрече с Трампом на Аляске заявил, что готов дать Украине гарантии безопасности и заключить мирное соглашение после устранения первопричин конфликта.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии 360.ru отмечал, что для остановки боевых действий на Украине потребуется вывод ВСУ со всех включенных в Конституцию России новых регионов, отказ Киева от вступления в НАТО, прекращение преследования русского языка и гонений на Русскую православную церковь.