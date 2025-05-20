США обиделись на ЮАР и подтвердили, что не поедут на саммит G20

Рубио: США не поедут на саммит G20 в ЮАР из-за разногласий с организатором

Из-за отношения руководства ЮАР к Израилю и Китаю представители США не примут участие в ноябрьском саммите G20. Госсекретарь Марко Рубио объявил об этом на слушаниях в конгрессе, сообщило агентство Reuters .

Глава Госдепа заявил, что США решили не участвовать в G20 ни на высшем уровне, ни на уровне министерства иностранных дел. Рубио связал это с вопросами, которые страна-организатор вынесла на повестку дня, ее сближением с Китаем и критикой в адрес Израиля.

«Очевидно, что позиция, которую ЮАР заняла в отношении Израиля, не просто не сбалансирована, но и полностью ориентирована на одну сторону. <…> Она, очевидно, на мировой арене и в многочисленных многонациональных организациях постоянно голосовала против интересов Америки раз за разом», — сказал он.

О том, что Белый дом прекратил подготовку к саммиту G20, сообщила газета The Washington Post. Президент США Дональд Трамп обещал бойкотировать мероприятие из-за решения ЮАР конфисковать земли белых фермеров.