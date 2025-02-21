Глава МИД Китая выразил надежду на устойчивое решение украинского кризиса

Глава МИД КНР Ван И: Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса

Китай надеется, что Россия и Украина достигнут устойчивого и долгосрочного соглашения по конфликту. Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И в рамках заседания глав МИД государств G20 в Йоханнесбурге, его заявление опубликовали на сайте китайского дипломатического ведомства.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Россией и США», — подчеркнул он.

По словам Ван И, Китай «продолжит играть конструктивную роль в урегулировании», учитывая нужды всех заинтересованных сторон.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с Ван И в Йоханнесбурге. Дипломаты поговорили об отношениях с США и украинском конфликте. Также особое внимание уделили реализации договоренностей по подготовке российско-китайских контактов.