США обеспокоились из-за поддержки КНР российского ВПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Китая Ван И заявил о сильной озабоченности Вашингтона из-за поддержки КНР военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщило агентство Reuters .

Блинкен встретился с Вангом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Только что я закончил откровенную и существенную встречу с главой МИД Китая Ван И… Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», — заявил он.

Госсекретарь США добавил, что заявления Пекина о мире и прекращении конфликта на Украине «не сходятся». Он отметил, что Китай поставил России 70% станков и 90: микроэлектроники, необходимые ей для военного производства.

В ходе встречи Блинкен и Ванг также обсудили способы пресечения потока наркотиков в США, связанные с искусственным интеллектом риски и улучшение связей между вооруженными силами США и КНР. Американский чиновник также затронул «опасные и дестабилизирующие действия» Китая в Южно-Китайском море.

Ранее во Владивостоке начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие», в рамках которых совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС КНР отработают совместное маневрирование и оборону на стоянке на незащищенном рейде.