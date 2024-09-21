Во Владивостоке начались российско-китайские военные учения

Во Владивостоке начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей отработают артиллерийские стрельбы и несколько боевых упражнений.

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока», — процитировало ТОФ РИА «Новости».

Перед тем как отряд боевых кораблей двух стран покинул базу, состоялось торжественное построение экипажей.

В течение недели в Японском море экипажи кораблей будут практиковать навыки защиты от нападения с воздуха, воды и из-под воды. Отработают совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.

Ранее Россия и КНР провели совместные учения в Южно-Китайском море. Они отработали тактику ведения боя, организацию противовоздушной обороны своих кораблей, конвоирование судов, а также методы поиска и спасения. В США забеспокоились из-за военных взаимодействий России и Китая.