США не увидели использование помощи Украине не по назначению | 360°

Мир 11 мая 2024, 07:57 США не увидели использование помощи Украине не по назначению США не нашли доказательств использования военной помощи Украине не по назначению Википедия

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В США не зафиксировали подтверждений тому, что переданная Украине военная помощь используется не по назначению. Об этом в докладе для конгресса сообщил Белый дом.

«Правительству США на данный момент ничего не известно о вероятном нецелевом использовании оборонных статей», — отметили авторы доклада.

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Государственный департамент США ранее одобрил продажу Украине трех реактивных систем залпового огня HIMARS. В Пентагоне подчеркивали, что общая сумма сделки составила порядка 30 миллионов долларов. Также три системы HIMARS намерена передать Украине Германия.

В пятницу, 10 мая, президент США Джо Байден поручил выделить новую военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. Согласно информации издания в поставки включат ракеты Patriot, ПТРК Javelin, Stinger, бронетранспортеры MRAP и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.