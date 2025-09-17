Министерство торговли США не разрешило «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию. На это указали в ответе Минторга на зарос авиаперевозчика.

Помимо России, «Белавиа» не сможет лететь на Boeing в Северную Корею, Иран, Сирию и на Кубу.

На восьми моделях Boeing авиаперевозчик может осуществлять рейсы во все остальные государства и внутри Белоруссии.

Ранее американские сенаторы предложили признать Белоруссию и Россию «спонсорами терроризма», если они не вернут 19 тысяч якобы похищенных детей. Один из авторов идеи стал Линдси Грэм* — инициатор ужесточения антироссийских санкций.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.