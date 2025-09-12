Сенаторы в США призвали признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»

Группа американских сенаторов предложила признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма». Об этом сообщил портал Axios .

По его информации, одним из инициаторов документа стал сенатор Линдси Грэм* — автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Помимо России, в перечне стран оказались Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

«Попасть в этот список трудно. Но, скажу я вам, Россия заслужила право быть в нем», — отметил Грэм*.

Судя по документу, Россию и Белоруссию признают «спонсорами терроризма», если они не вернут более 19 тысяч детей, якобы похищенных во время конфликта.

Ранее американская администрация начала разрабатывать санкционный список стран, задерживающих или берущих в заложники американцев. Перечень даст США дополнительные рычаги для реагирования, в том числе возможность ограничивать использование паспортов для поездок в определенные государства.