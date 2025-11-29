США не позволили Евросоюзу участвовать в подробном обсуждении переговоров по Украине
Bloomberg: ЕС отстранили от обсуждения ряда аспектов переговоров по Украине
Страны Евросоюза не смогли участвовать в обсуждении многих аспектов переговоров по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, Белый дом допустил европейские страны только до двусторонних обсуждений. В качестве примера издание привело диалог об определении гарантий безопасности с США.
Ранее журналист Financial Times Кристофер Миллер анонсировал новый раунд американо-украинских переговоров. Делегацию Украины возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Встреча дипломатов пройдет в Майами в эти выходные.
Президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что в состав делегации войдут начальник украинского Генерального штаба Андрей Гнатов, представители внешнеполитического ведомства и специальных структур.
Снятого с должности руководителя офиса президента Андрея Ермака из переговорной группы исключили. Его отправили в отставку 28 ноября, сразу после обысков НАБУ и САП в рамках антикоррупционного расследования.