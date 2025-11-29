Переговоры США и Украины пройдут в выходные в Майами

Переговоры США и Украины пройдут на этих выходных в Майами. Делегацию Украины возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщил в соцсети Х журналист издания Financial Times Кристофер Миллер.

«Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные», — написал Миллер.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация для переговоров в США полностью обновлена. Новый состав делегации возглавит Умеров. Он будет работать при поддержке начальника украинского Генерального штаба Андрея Гнатова. В группу вошли представители украинского внешнеполитического ведомства и специальных структур.

Ранее лидером переговорщиков выступал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его отправили в отставку 28 ноября после обысков, которые прошли у него в рамках антикоррупционного дела.