США не нашли свободных комплексов Patriot для Украины | 360°

Мир 26 апреля 2024, 20:21 США не нашли свободных комплексов Patriot для Украины Белый дом сообщил, что у США нет комплексов Patriot для Украины РИА «Новости»

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США используют комплексы Patriot, но свободных установок для Украины у американской армии пока нет. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

«Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим», — заявил он.

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Салливан добавил, что власти США будут убеждать власти европейских стран и партнеров в других регионах мира передать свои средства противовоздушной обороны украинской армии.

Испания под давлением НАТО согласилась передать Украине ракеты для ЗРК Patriot. Точный объем партии незвестен. При этом власти страны отказались передать ВСУ батарею Patriot, развернутую на границе Сирии и Турции. Всего у Испании три таких батареи.