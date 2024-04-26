Испания под давлением ЕС и НАТО передаст Украине ракеты для Patriot | 360°

Мир 26 апреля 2024, 12:53 Испания под давлением ЕС и НАТО передаст Украине ракеты для Patriot El Pais: Испания согласилась дать Украине ракеты для Patriot под давлением НАТО Global Look Press

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Евросоюз и НАТО надавили на Испанию, чтобы страна поделилась с Украиной ракетами для ЗРК Patriot. Об этом сообщила газета El Pais.

Точный объем партии, которые получила украинская сторона, издание не привело, но уточнило, что речь идет об ограниченном количестве, поскольку каждая ракета стоит свыше одного миллиона евро.

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При этом батарею Patriot, которая с 2013 года развернута на границе Сирии и Турции, Минобороны Испании передавать для ВСУ отказалось. В общей сложности у страны есть три батареи. Их приобрели в 2004 и 2014 годах у Германии.

Одна расположена в городе Адана на юге Турции, еще две батареи — на базе морской пехоты в Валенсии. Последние используют для обучения украинских и испанских военных, отметила газета.

Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее заявляла, что страна собирается рассмотреть вопрос производства систем противовоздушной обороны Patriot на своей территории.