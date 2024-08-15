США не нашли подтверждений использования ВСУ дальнобойного оружия против России

Пентагон: ВСУ не нарушили запрет по ударам вглубь территории России

Украинские военные не использовали полученное от США дальнобойное оружие для ударов по признанной территории России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Пентагона докладе государственного инспектора и Агентства международного развития США, которые курируют работу межведомственной рабочей группы по Украине.

В тексте документа говорится, что власти Украины продолжили соблюдать свои обязательства по отказу от применения вооружений США на российской территории.

«Все свидетельства, включая двусторонний диалог на уровне руководства, свидетельствуют о том, что Украина продолжает выполнять свои предыдущие обязательства относительно использования американского оружия на территории России» — говорится в тексте документа.

Из доклада следует, ю что речь идет о запрете на использование армейских тактических ракетных комплексов ATACMS) и другого оружия дальнего радиуса действия.

Власти США сохранили действующий запрет на использование этого вида вооружений против российской территории на новый срок.

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам оперативного совещания в минувший понедельник, 12 августа, поручил Министерству оборону и украинским дипломатам добиться от западных стран разрешения на использование дальнобойного оружия на территории России. Свое решение он объяснил защитой страны.

Президент США Джо Байден неоднократно объяснял, что не даст разрешения ВСУ на использование дальнобойного оружия против России, так как это приведет к эскалации и сделает Запад прямой стороной конфликта.