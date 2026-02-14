США нацелились на достижение сделки с Ираном

США работают над заключением сделки с Ираном, предстоящие встречи покажут, насколько возможен прогресс. Об этом Bloomberg заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он напомнил, что президент Дональд Трамп неоднократно говорил о желании заключить с Ираном сделку.

«Это трудно сделать, но Трамп собирается попытаться. У Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ближайшее время запланированы несколько встреч. Посмотрим, удастся ли добиться хоть какого-то прогресса», — сказал Рубио.

Вице-президент Исламской Республики Мохаммад Эслами заявлял, что Иран рассмотрит снижение уровня обогащения урана до 60, если США снимут со страны все санкции. По его словам, представители республики поднимут этот вопрос на ближайшем раунде переговоров с американской стороной.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что обогащение урана продолжится даже при угрозе военного конфликта.