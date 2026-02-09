Иран поставил условие США по ядерной сделке

Иран потребовал от США снятия санкций для снижения уровня обогащения урана

Снижение уровня обогащения урана до 60% иранскими специалистами произойдет в случае снятия всех санкций со стороны США. Как сообщило агентство ISNA , с таким заявлением выступил вице-президент Исламской Республики Мохаммад Эслами.

Он подчеркнул, что иранская делегация поднимет вопрос в ходе нового раунда переговоров с американцами.

«Возможность обсуждения на переговорах с США снижения уровня обогащения урана ниже 60% зависит от снятия всех санкций, — заявил Эслами.

Вице-президент Ирана добавил, что в ходе прошедших в Омане переговоров вопрос вывоза высокообогащенного урана в третьи страны не поднимался.

Переговоры делегаций США и Ирана прошли в Омане в минувшую пятницу, 6 февраля. В них приняли участие специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Возглавлявший иранскую делегацию министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана продолжится даже в условиях угрозы военного конфликта. Он подчеркнул, что ядерная программа Исламской Республики носит исключительно мирный характер, что страна готова публично доказать.