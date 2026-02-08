«Даже если нам навяжут войну». Иран продолжил настаивать на праве обогащать уран

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — подчеркнул он.

Аракчи добавил, что если у кого-то есть сомнения в мирном характере иранской ядерной программы, Тегеран готов развеять эти опасения и ответить на все вопросы. Он подчеркнул важность доверия и выразил готовность его укрепить. Но никто не вправе запрещать стране иметь что-то только потому, что другим это не нравится, сказал он.

Ранее иранская делегация провела переговоры с США. Они прошли в столице Омана — Маскате. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Американскую сторону представил спецпосланник президента Стив Уиткофф. Главная тема встречи — ядерная программа исламской республики.