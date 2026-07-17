США нарастили импорт сыра из России до исторического максимума

США с начала года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы — 133,8 тысячи долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

За январь–май 2026 года Штаты ввезли российского сыра в 1,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года — тогда сумма составляла 96,3 тысячи долларов. По данным агентства, это рекордный показатель для этого периода с 1992 года.

При этом доля России в общем объеме импорта сыра в США остается незначительной — менее 1%. Основные поставщики — Италия (210,8 миллиона долларов), Франция (121 миллион) и Испания (47,8 миллиона).

Также Соединенные Штаты нарастили импорт чая из России. Он достиг максимальной с 2021 года суммы в 154 тысячи долларов.

Спросом у американцев стала пользоваться и российская газировка. На ее закупки США стали тратить почти 500 тысяч долларов.