США нарастили импорт российского чая до максимума с 2021 года

В мае импорт чая из России в США достиг максимальной с 2021 года суммы в 154 тысячи долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

В мае объем поставок российского чая в США составил 154,2 тысячи долларов против 7,3 тысячи в апреле — сумма импорта выросла в 22 раза за месяц. Судя по расчетам, закупки ввозимого российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, когда показатель импорта составлял 180,4 тысяч долларов.

Основными поставщиками чая в США в мае стали Япония (23 миллиона долларов), Индия (4,9 миллиона) и Аргентина (4,4 миллиона). Доля России в общем объеме импорта не превысила 1%.

Ранее стало известно, что в мае США нарастили закупки российских газировок до рекордной суммы за всю историю — почти 500 тысяч долларов. Также выросли поставки минералки из России.