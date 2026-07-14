США нарастили импорт российских газировок до рекордных 491,5 тыс. долларов в мае

В мае США нарастили закупки российских сладких газированных напитков до рекордной суммы за всю историю — почти 500 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

Объем ввоза сладких газированных напитков из России в США составил 491,5 тысячи долларов против апрельских 144,9 тысячи, что указывает на рост в 3,4 раза за один месяц.

Агентство подсчитало, что импорт обновил абсолютный рекорд за весь период ведения статистики, начиная с 2003 года. Кроме того, выросли поставки российской минералки. В мае их объем достиг 171,9 тысячи долларов по сравнению со 110,3 тысячи в апреле.

Ранее стало известно, что экспорт одежды из США за январь–май 2026 года вырос более чем вдвое в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев этого года в Россию ввезли американской одежды на 22,1 миллиона долларов.