США нанесли удары по 90 военным целям на иранском острове Харк

Американские военные атаковали свыше 90 военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщило Центральное командование ВС США, расположенные там объекты нефтяной промышленности Исламской Республики не повреждены.

«Вчера вечером американские войска нанесли крупномасштабный высокоточный удар по иранскому острову Харк. В результате удара уничтожены хранилища морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов», — указал CENTCOM в соцсети X.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран потерял возможность выпускать огромное количество баллистических ракет и сократил свои наступательные силы. Он отметил, что в ходе операции «Эпическая ярость» ВВС США и Израиля атаковали военные заводы Исламской Республики, а также ее авиацию и флот.

Американский президент Дональд Трамп допустил бессрочное продолжение операции против Ирана. Он добавил, что у Соединенных Штатов почти неограниченный запас вооружения.