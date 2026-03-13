Трамп допустил бессрочное продолжение операции против Ирана

Трамп: США готовы продолжать операцию против Ирана без ограничений по времени

Американская операция против Ирана могла бы продолжаться бесконечно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Fox News .

По его словам, Соединенные штаты располагают практически неограниченным запасом вооружения, что позволит продолжать военные действия столько, сколько потребуется.

«У нас практически неограниченный запас боеприпасов, и мы его используем. Мы его используем. Мы можем продолжать бесконечно», — сказал Трамп.

При этом американский лидер признал, что быстрой смены власти в Иране в результате внутренних процессов ожидать не стоит.

«Это произойдет, но, вероятно, не сразу», — резюмировал он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что в ходе операции «Эпическая ярость» авиация США и Израиля нанесла удары по военным заводам Ирана, а также военной авиации и морскому флоту.