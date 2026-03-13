Хегсет заявил об ударах по иранским заводам по производству ракет

Иран потерял возможность выпускать огромное количество баллистических ракет и сократил свои наступательные возможности. Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Пит Хегсет .

Он подчеркнул, что в ходе операции «Эпическая ярость» авиация США и Израиля нанесла удары по военным заводам Ирана, а также военной авиации и морскому флоту.

«Наступательные возможности Ирана уменьшаются по мере того, как мы переходим к боеприпасам, которых у нас десятки тысяч, и мы можем использовать их в неограниченном количестве», — заявил Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что силы противовоздушной обороны американских баз и стран-союзников в регионе теперь достаточно усилились для предотвращения новых атак со стороны Тегерана.

Армия обороны Израиля в среду, 13 марта, объявила об успешном поражении более 200 целей на западе и в центре Ирана за минувшие сутки. В ведомстве уточнили что в зону поражения попали пусковые установки баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и места производства вооружений.