США начнут операцию по смене режима в Иране, если не поможет дипломатия

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабной военной операции в Иране, направленной на смену власти, если страна не откажется от ядерной программы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп заявил советникам, что, если дипломатия или точечные удары не заставят Тегеран уступить, он готов санкционировать гораздо более масштабную атаку в ближайшие месяцы — с целью смещения иранских лидеров.

«СМИ могут сколько угодно строить предположения о мыслях президента, но только президент Трамп знает, что он может сделать, а что нет», — отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В Женеве 27 февраля могут пройти переговоры США и Ирана, которые источники называют последними для предотвращения военного конфликта. Ранее Трамп отвел на достижение соглашения 10-15 дней.

NYT предупредила, что операция против Ирана несет серьезные военные и политические риски для Соединенных Штатов. Тегеран ранее неоднократно заявлял, что страну американцы не уничтожат.